Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis gibt leicht nach, Brent bei 96 Dollar

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag nach ihren zuletzt steilen Anstiegen wieder etwas zurück gekommen. Gegen 11:40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 96,02 Dollar und damit 0,9 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte am Vormittag mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 90,84 Dollar.

Zuletzt war der Brent-Preis vor dem Hintergrund der Russland-Ukraine-Krise auf fast hundert Dollar und damit den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Nun deutet sich eine leichte Entspannung am Markt an. "Die größte Panik vor einer weiteren Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts scheint (vorerst) vorüber", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Die Beruhigung des Marktes dürfte stark damit zusammenhängen, dass die bisher beschlossenen Sanktionen des Westens gegen Russland nicht zu einer Beeinträchtigung der Energielieferungen führen dürften, so die Experten. Laut einem Vertreter des US-Außenministeriums dürften die Sanktionen des Landes gegen Russland vorerst nicht auf die Öl- und Gaslieferungen zielen. "Aus unserer Sicht besteht allerdings das Risiko, dass Russland als Vergeltung für die Sanktionen von sich aus die Lieferungen reduziert", so die Einschätzung der Commerzbank.

Aufmerksam verfolgt werden auch die laufenden Atomverhandlungen mit dem Iran in Wien. "Eine Einigung könnte bereits in Kürze erfolgen, womit sich die Möglichkeit für eine baldige Rückkehr der iranischen Ölexporte eröffnen würde", so die Commerzbank-Analysten. Das zusätzliche Öl aus dem Iran sollte für eine Entspannung am Ölmarkt sorgen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag noch mit 97,94 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis noch bei 94,30 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Die Preise von Industriemetallen und Agrarrohstoffen legten zuletzt deutlich zu. So waren die Preise für Aluminium und Nickel auf neue Mehrjahreshochs gestiegen. "Wie bei Aluminium spielen bei Nickel Sorgen eine Rolle, dass im Falle möglicher Sanktionen und Gegenmaßnahmen auch das Nickelangebot aus Russland betroffen sein könnte", so die Commerzbank-Analysten.

Der Goldpreis gab am Mittwoch etwas nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) stand zuletzt in London bei 1.893,66 Dollar und damit 0,2 Prozent unter dem Vortag. Der Preis für das als sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten geltende Gold war mit der Eskalation der Ukraine-Krise zuletzt kräftig gestiegen. Die am Dienstag angekündigten Sanktionen gegen Russland waren an den Finanzmärkten aber verhältnismäßig gelassen aufgenommen worden, schreiben die Commerzbank-Experten.

