Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis kommt von Mehrjahreshoch etwas zurück

Die Ölpreis haben am Donnerstagvormittag nach ihren jüngsten Höhenflug wieder etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent lag zuletzt bei 116,08 Dollar und damit 1,6 Prozent unter dem Vortageswert. Der Brent-Preis war in der Früh zeitweise auf gut 126 Dollar und damit den höchsten Stand seit 2022 gestiegen. Die US-Sorte WTI fiel um 0,2 Prozent auf 106,64 Dollar.

Seit gut einer Woche war es mit dem Preis für Brent-Öl kontinuierlich nach oben gegangen. Mittlerweile ist Rohöl teurer als zu Beginn des Iran-Kriegs, der einen massiven Preissprung bei Energierohstoffen auslöste. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl der weltweiten Referenzsorte Brent um mehr als 70 Prozent verteuert.

Nachrichten über militärische Optionen der USA im Iran trübten die Stimmung an den Märkten, sagte Analyst Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Nach Informationen des US-Portals "Axios" will US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Iran aufrechterhalten. Einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, lehne er ab. Zugleich bereite sich das US-Militär dem Bericht zufolge auf neuerliche Luftangriffe vor, um die Verhandlungen voranzubringen.

Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormuz bleibt damit weiter blockiert und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung. Das treibt die Kurse am Ölmarkt immer weiter nach oben.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 112,83 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 109,44 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Donnerstag zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.629,47 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,9 Prozent mehr als am Vortag.

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