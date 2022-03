Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis legt zu, Brent wieder über 111 Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 111,69 US-Dollar und damit 3,5 Prozent mehr als am Vortag. Der Brent-Preis liegt damit erstmals seit gut einer Woche wieder über der Marke von 111 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hielt mit einem Plus von knapp zwei Prozent bei 108,41 Dollar.

Hintergrund des Preisanstiegs sind nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten die Nachrichten, denen zufolge die EU einen Importstopp für Öllieferungen aus Russland in Betracht zu ziehen scheint. In dieser Woche wird es ein Treffen auf höchster EU-Ebene mit US-Präsident Biden geben, auf dem über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen werden dürfte. Die USA hatten bereits vor zwei Wochen einen Importstopp für Öl aus Russland beschlossen.

"Angesichts des Vorgehens der russischen Streitkräfte in der Ukraine, das mehr und mehr auch die Zivilbevölkerung trifft, wächst der Druck auf die Europäer, sich den USA anzuschließen", schreiben die Commerzbank-Analysten. Allerdings decke die EU knapp 30 Prozent ihres Importbedarfs mit Rohöl aus Russland und ist damit deutlich abhängiger von den russischen Importen.

"Entsprechend große Mengen müssten anderweitig bezogen werden, was zu einer weiteren Markteinengung führen würde", so die Experten. Damit wachse auch der Druck auf die OPEC+, mehr Öl zu produzieren.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 104,96 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 104,06 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat zum Wochenstart leicht zugelegt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) am Vormittag 1.927,51 Dollar und damit rund 0,5 Prozent mehr als zuletzt. In der Vorwoche hatte der Goldpreis noch deutlich nachgegeben. Die Analysten der Commerzbank erklären den Goldpreis-Rückgang mit der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed, der Erwartung weiterer Zinsschritte sowie den damit verbundenen Anstiegen der Anleihenrenditen.

mik/sto