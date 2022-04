Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis nach Rückgang vorerst stabilisiert

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach den jüngsten Verlusten etwas stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostet gegen 11.20 Uhr 101,15 Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Im Wochenverlauf war der Brent-Preis von rund 110 deutlich zurück gekommen und ist erstmals seit Mitte März zeitweise knapp unter 100 Dollar gefallen. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich hingegen leicht um 0,4 Prozent auf 96,55 Dollar je Fass.

Die Ölpreise stehen damit vor einem weiteren Wochenverlust und notieren fast wieder auf dem Niveau von vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. "Wir hatten gestern darauf hingewiesen, dass sich durch die angekündigte massive Freigabe von Öl aus den Notfallreserven der Verbrauchsländer die Angebotslage am Ölmarkt spürbar entspannen dürfte. Dies macht sich in der Preisentwicklung bemerkbar", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven frei, um die Folgen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. Diese Menge über einen Zeitraum von sechs Monaten hatten die 31 Mitgliedsländer der Agentur im Nachgang ihrer Dringlichkeitssitzung vor einer Woche zugesichert, teilte die IEA am Donnerstagabend mit. Es handelt sich um die zweite Freigabe von Reserven seit Ausbruch des Krieges und die größte in der IEA-Geschichte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 100,12 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 106,13 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich knapp behauptet. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt bei 1.931,90 Dollar, ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Der Goldpreis konnte damit den jüngsten Anstiegen des US-Dollar und der US-Renditen trotzen. "Gold zeigt vor diesem Hintergrund unseres Erachtens relative Stärke. Es ist offenbar weiterhin als sicherer Hafen und wertstabile Anlage gefragt, auch wenn die ETF-Zuflüsse in dieser Woche bislang sehr moderat ausfielen", schreiben die Commerzbank-Analysten.

