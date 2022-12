Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise am Vormittag etwas gefallen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag etwas nachgegeben, nachdem sie sich im frühen Handel noch mit höheren Notierungen gezeigt hatten. Kurz nach 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,81 US-Dollar und somit knappe 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,6 Prozent auf 76,90 Dollar.

Zum Wochenauftakt war es am Ölmarkt zu starken Preisschwankungen gekommen, wobei die Notierungen am Montagabend kräftig unter Druck geraten waren. Marktbeobachter verwiesen auf das Inkrafttreten eines weitgehenden Embargos der Europäischen Union gegen Rohöl aus Russland und die Corona-Politik der Regierung in China, die zuletzt immer wieder für Kursbewegung am Ölmarkt sorgte.

Daneben merkte Ricardo Evangelista vom Broker ActivTrades an, dass auch der unerwartet gut ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA die Zinserwartungen wieder erhöht und die kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten gesenkt hatte. Dies sei ein Szenario, das eine niedrigere Ölnachfrage mit sich bringen würde, so Evangelista.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 83,16 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 83,97 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag hingegen gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.771,65 Dollar gehandelt und lag damit 0,1 Prozent über dem Vortagesschluss.

spa/ger