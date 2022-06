Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise am Vormittag moderat höher

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag den dritten Tag in Folge zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 116,68 US-Dollar und damit rund 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit einem Preisaufschlag von 0,5 Prozent bei 110,98 Dollar gehandelt.

Bei den Marktanalysten der Commerzbank ist derzeit vor allem das zuletzt knappere Angebot an Rohöl im Fokus. So sei die libysche Ölproduktion aufgrund von Protesten bereits um etwa die Hälfte gefallen. Auch in Ecuador bestehe die Möglichkeit, dass aufgrund von Anti-Regierungsprotesten die Ölproduktion innerhalb von 48 Stunden vollständig unterbrochen werden könnte. Zudem sorge eine Aussage von Frankreichs Präsident Macron für Verunsicherung, derzufolge die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund der Produktionsvorgaben der OPEC+ bereits am Maximum produzieren würden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 114,88 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 112,35 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold hat sich am Dienstagvormittag etwas verteuert. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) um 0,28 Prozent höher bei 1.838,64 Dollar.

Der Goldpreis wurde zuletzt von ansteigenden Anleihenrenditen sowie von Abflüssen aus den Gold-ETFs belastet. Preistreibend habe sich hingegen am gestrigen Montag die Meldung der G-7-Staaten über das geplante Importverbot von russischem Gold ausgewirkt, so Daniel Briesemann von der Commerzbank.

spa/ger