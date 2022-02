Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise am Vormittag wenig bewegt

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag kaum bewegt. Gegen 11.30 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 91,64 Dollar und damit 0,3 Prozent über dem Vortag. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich leicht um 0,42 Prozent auf 90,31 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise von Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA). Die IEA warnte am Freitag vor höheren Preisen im Fall einer Angebotsknappheit der OPEC. Auf Wochensicht liegen die Ölpreise aber trotz der Erholung am Vormittag immer noch im Minus und steuern damit den ersten Wochenverlust seit acht Wochen an.

Hintergrund der Ölpreisrückgänge sind die gerade in Wien laufenden Verhandlungen mit dem Iran zur Wiederbelebung der Vereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015. Wenn eine Einigung erzielt wird, dürften damit auch die iranischen Ölexporte auf den Markt zurückkehren.

Am Donnerstag hatten die Ölpreise bereits zeitweise zu einer Erholung angesetzt, kamen dann aber wieder zurück. Die Analysten der Commerzbank führen den temporären Preisanstieg auf optimistische Aussagen der OPEC zur Ölnachfrage zurück. Das Ölkartell hatte zwar seine Prognosen nicht geändert, sprach in dem am Donnerstag vorgelegten Monatsbericht aber explizit von Aufwärtsrisiken für diese Prognose.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 92,87 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 91,84 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag stabil. Gegen 11.30 wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.825,78 US-Dollar gehandelt und zeigte sich damit praktisch unverändert zum Vortag. Belastet wird der Goldpreis derzeit von den kursierenden Inflations- und Zinsängsten. So haben die am Donnerstag in den USA gemeldeten Verbraucherpreisanstiege die Erwartung einer bald anstehenden Zinswende weiter bestärkt.

mik/ger