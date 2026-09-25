Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise auf hohem Niveau leicht im Minus

Die Ölpreise haben am Freitag nach dem starken Anstieg am Vortag nur leicht nachgegeben. In der Früh sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November um rund ein Prozent auf 105,54 US-Dollar.

Zuvor hatten die Ölnotierungen wegen der anhaltenden Sorgen über die Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt - binnen 48 Stunden waren es rund 10 Prozent gewesen. Seit Jahresbeginn hat sich Brent-Öl um mehr als 70 Prozent verteuert und damit den Inflationsdruck verstärkt.

Unterdessen scheint es im Iran-Krieg Bewegung zu geben. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Straße von Hormuz nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Dazu hieß es aus dem Weißen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

"Brent dürfte sich wahrscheinlich um 100 bis 110 Dollar halten, solange sich die Lage nicht grundlegend ändert", sagte Haris Khurshid, Anlagechef bei Karobaar Capital, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine glaubwürdige Vereinbarung könnte den Preis recht schnell wieder unter 100 Dollar drücken. Weitere Probleme bei Exporten oder in der Logistik könnten dagegen wieder einen Preis von 120 Dollar ins Spiel bringen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 114,53 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 107,69 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.275,47 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,02 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/rst