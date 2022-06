Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise erholen sich, Brent bei 120,8 Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 120,82 US-Dollar und damit rund 1,5 Prozent mehr als am Vortag. Die Sorte Western Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,5 Prozent auf 188,69 Dollar je Fass.

Die Ölpreise konnten sich damit teilweise von ihren jüngsten Verlusten erholen. Noch am Vortag waren die Preise aufgrund von Nachfragesorgen unter Druck geraten, schreiben die Analysten der Commerzbank. Der Brent-Preis könnte damit trotz der Erholung am Freitag den ersten Wochenverlust seit Mai verzeichnen. Die Analysten verweisen auf eine aktuelle Prognose der IEA, der zufolge der Ölmarkt im zweiten Halbjahr überversorgt sein dürfte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 119,24 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 121,07 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag knapp behauptet. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.851,85 Dollar gehandelt, das entspricht einem kleinen Plus von 0,07 Prozent zum Vortag. Gestützt wurde der Goldpreis zuletzt von den Abgaben des US-Dollar nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank, schreiben die Commerzbank-Analysten.

mik/kat