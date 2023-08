Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise erholen sich von Vortagesverlusten

Die Rohölpreise haben sich am Donnerstagvormittag etwas von den Vortagesverlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 83,67 US-Dollar und somit 0,63 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um ein Prozent auf 79,58 Dollar das Fass.

In den vergangenen Tagen hatten die Ölnotierungen angesichts der Sorgen vor einer Konjunkturflaute in China nachgegeben. Zudem werde die Stimmung an den Finanzmärkten durch das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed belastet. Die am Vorabend veröffentlichte Mitschrift machte deutlich, dass die Notenbanker sich die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation offen halten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 86,96 Dollar festgelegt, nach 87,82 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis änderte sich am Vormittag nur wenig. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.895,48 Dollar, ein knappen Plus von 0,11 Prozent.

spo/ste