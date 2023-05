Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise erneut sehr schwach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag erneut sehr schwach notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 73,96 Euro und somit um 1,7 Prozent weniger als noch am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 1,8 Prozent auf 70,23 Dollar das Fass.

Die deutlichen Vortagespreisrückgänge von mehr als drei Dollar wurden damit merklich ausgeweitet. Marktbeobachter erklärten die Preisabschläge am Vortag unter anderem mit Sorgen über eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in China. Zuletzt hat sich die Stimmung in Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich eingetrübt.

Im weiteren Verlauf könnte die Entwicklung der Ölreserven in den USA in den Fokus rücken. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung publiziert. Bei den offiziellen Daten wird ein Rückgang der Ölreserven erwartet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 78,55 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag kostete ein Barrel noch 80,03 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte in London zuletzt kaum verändert bei 2.016,03 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

