Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwa fester, Brent bei 97,62 Dollar

Die Rohölnotierungen haben am Dienstagvormittag leicht zugelegt. Gegen 11.45 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 97,62 US-Dollar gehandelt und lag damit 0,9 Prozent über dem Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) befestigte sich um 1,1 Prozent auf 91,74 Dollar.

Die Ölpreise setzten damit die Erholung vom Vortag fort. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell OPEC+ angedeutet hatte und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen stoppte.

Die Preise am Ölmarkt spiegelten nicht die zugrunde liegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage wider, sagte der saudische Minister am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das könnte den Ölverbund OPEC+ veranlassen, die Förderung zu drosseln.

Zuletzt waren die Ölpreise mit einer konjunkturellen Abkühlung in führenden Industriestaaten unter Druck geraten. Vor allem in China hat die Wirtschaft unter anderem wegen harter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an Schwung verloren, was die Nachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Rohöl bremst.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde am Montag mit 98,72 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Zuletzt hatte die OPEC am Freitag seinen Basket-Preis mit 99,66 Dollar ermittelt.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag kaum bewegt. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) zum Vortag bei 1.738,11 US-Dollar und damit 0,2 Prozent über dem Vortag.

mik/ger