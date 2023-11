Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwas höher

Die Rohölpreise haben am Freitagvormittag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 11.20 Uhr 81,50 Dollar und damit um 0,56 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,54 Prozent auf 76,70 Dollar.

Am Ölmarkt steht nach wie vor die Förderpolitik des großen Verbunds OPEC+ im Mittelpunkt. Nach Unstimmigkeiten über die Ausrichtung ist ein für das Wochenende geplante Treffen auf kommenden Donnerstag verschoben worden. Dies hatte zeitweise für heftige Kursbewegungen gesorgt.

Ruhe kehrte zuletzt allerdings ein, nachdem Kreise darüber informiert hätten, dass der Grund für die Verschiebung nicht auf eine Entscheidung Saudi-Arabiens fußte, fassten die Experten der Commerzbank zusammen. Vielmehr sei es um Produktionsquoten in einigen afrikanischen Förderländer gegangen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 83,78 Dollar festgelegt, nach 84,46 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag kaum verändert. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit rund 1.995 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem kleinen Plus von 0,06 Prozent.

sto