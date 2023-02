Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwas höher, Brent bei 85,95 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag etwas höher notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 85,95 US-Dollar und somit 0,2 Prozent mehr als noch am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,1 Prozent auf 79,44 Dollar.

In der Früh hatte noch ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für leichte Belastung gesorgt. Demnach will die US-Regierung mehr Rohöl aus der nationalen strategischen Reserve veräußern. Damit solle der Produktionskürzung Russlands begegnet werden, das ab März 500.000 Barrel weniger je Tag fördern will. Russland stellt den Schritt als Reaktion auf westliche Sanktionen wie Importverbote dar, der Westen verweist auf Schwierigkeiten Russlands, alternative Ölabnehmer zu finden.

Zudem richten sich die Blicke an den Finanz- und Rohstoffmärkten auf am Nachmittag anstehende Inflationszahlen aus den USA. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im Jänner von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. In den vergangenen Monaten hatten die meist kräftigen Zinsanhebungen vieler Notenbanken am Rohölmarkt belastet, weil der Kurs das Wachstum und die Erdölnachfrage dämpft.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 84,23 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 83,62 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat am Dienstagvormittag zugelegt. In London wechselte die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.863,09 Dollar den Besitzer - ein Plus von 0,5 Prozent zum Vortag.

