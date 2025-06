Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Vormittag 66,32 US-Dollar. Das waren 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli fiel um 0,54 Prozent auf 64,45 Dollar.

Auch am Ölmarkt warten die Anleger auf die nächsten Handelsgespräche zwischen den USA und China. Sie sollen an diesem Montag in London zwischen ranghohen Vertretern der beiden weltgrößten Volkswirtschaften stattfinden. Der weiter schwelende Handelskonflikt belastet das Wirtschaftswachstum und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.

Zuletzt eher positiv ausgefallene Konjunkturdaten stützten zudem die Ölpreise. So war der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai solide ausgefallen. Auch aus der Eurozone gab es Anzeichen für eine Konjunkturerholung. Gestützt werden die Ölpreise tendenziell auch von den anhaltenden politischen Spannungen. Die Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ belastet hingegen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 65,10 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte.

Der Goldpreis zeigte sich befestigt. In London wurde die Feinunze (31,1 Gramm) zuletzt für 3.324,26 US-Dollar gehandelt und damit um 0,4 Prozent höher als am Vortag.

ger