Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise fallen leicht, Brent bei 62,98 USD

Die Ölpreise haben am Montag zu Mittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 62,98 US-Dollar und damit 1,1 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,3 Prozent auf 59,15 Dollar. Den Monat November hatten die Ölnotierungen schwach beendet: Die Ölpreise verbuchten ihren vierten Verlustmonat in Folge.

Am Wochenende fand ein Treffen der Mitglieder der OPEC+ statt. Die Mitglieder des Ölkartells bestätigten ihre Strategie, gegenwärtig keine weiteren Angebotserhöhungen für das erste Quartal 2026 zu planen. Experten hatten dies weitgehend so erwartet.

Unterdessen rückt am Ölmarkt auch das Thema Venezuela in den Fokus. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass er den Luftraum über dem südamerikanischen Land für geschlossen erklärt. "An alle Fluggesellschaften, Piloten, Drogendealer und Menschenschmuggler, bitte halten Sie den Luftraum über und um Venezuela für vollständig geschlossen", schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Außerdem stehen unverändert die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Blick der Märkte.

Der Preis für Rohöl der OPEC ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 64,27 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag lag der Preis bei 63,92 Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat am Montag leicht gewonnen. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.254,09 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr als am Vorabend.

moe/mik