28.11.2025 12:15:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise fallen leicht, Brent bei 63,25 USD
Bei der Berechnung des WTI-Futures an der Chicago Mercantile Exchange kam es aufgrund einer technischen Panne zu Problemen im frühen Handel. Der Live-Handel mit dem Future war zuletzt gestoppt.
Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Blick der Märkte. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe. Zudem findet am Wochenende ein Treffen der OPEC+-Mitglieder statt.
Der Preis für Rohöl der OPEC ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 63,92 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch lag der Preis bei 63,21 Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis hat am Freitag geringfügig nachgegeben. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.172,47 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend.
