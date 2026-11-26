Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben und damit den deutlichen Anstieg vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 93,86 US-Dollar. Das waren 0,8 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Jänner fiel um 0,4 Prozent auf 83,39 Dollar.

Aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" in den USA dürfte das Handelsvolumen am Ölmarkt im weiteren Tagesverlauf eher gering bleiben.

Zur Wochenmitte ging es mit den Ölpreisen deutlich stärker nach oben. Rohöl der Sorte Brent hatte sich am Mittwoch um etwa drei Dollar je Barrel verteuert, nach Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormuz. Demnach sollen nach unbestätigten Angaben des Iran zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein.

Zudem nehmen von Teheran unterstützte Houthi-Rebellen weiterhin das führende OPEC-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen aus dem Krisengebiet im Nahen Osten die Ölpreise bewegt.

Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet, was die Ölpreise in der ersten Hälfte des Monats November unter Verkaufsdruck gesetzt hatte.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 82,94 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 81,51 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.570,97 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,09 Prozent weniger als am Vorabend.

spa/ste