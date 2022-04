Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag deutlich gefallen. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,85 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch ist das ein Minus von über 4 Prozent. Ebenso deutlich und um mehr als 4 Prozent gab US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) nach. Hier lag der Preis zuletzt bei 102,62 Dollar.

Marktexperten verwiesen auf Spekulationen, wonach die USA und andere Industrienationen erneut Erdöl aus ihren strategischen Reserven freigeben könnten. Das setzte die Ölpreise deutlich unter Druck. So erwägen die USA angesichts der hohen Ölpreise bis zu 180 Millionen Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Begleitet werden soll der Schritt von einer politischen Initiative der Internationalen Energieagentur (IEA), die andere Industrieländer von ähnlichen Schritten überzeugen soll.

Wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch kommentierte, könnte die "gigantische Freigabe der Notfallreserven" im zweiten Quartal dazu führen das der Ölmarkt nicht mehr unterversorgt wäre. Im dritten Quartal könnte es sogar zu einer Überversorgung kommen, wenn man die aktuellen Prognosen der IEA heranziehe.

Zudem steht am Donnerstag das Meeting des Ölverbunds OPEC+ auf der Agenda. Erwartet wird dabei, dass die 23 Länder rund um Saudi-Arabien und Russland ihren Kurs moderater Produktionsausweitungen fortsetzen. Bisher zeigt sich der Ölverbund trotz des Krieges Russlands gegen die Ukraine geschlossen. Die Experten der Commerzbank halten einen Beschluss für eine Produktionsanhebung um 430.000 Barrel pro Tag als das wahrscheinlichste Szenario.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 110,46 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch 110,05 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Donnerstag ebenso nach. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London gegen 10.40 Uhr um 1.926,38 US-Dollar gehandelt (nach 1.934,12 Dollar am Mittwoch). Der Rückgang der Ölpreise durch die mögliche Freigabe strategischer Ölreserven der USA sorgte auch beim Goldpreis für Abgabedruck. Niedrigere Ölpreise dämpfen auch die Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation. Das führt dazu, dass Gold als wertstabile Anlage weniger gefragt ist.

pma/ste