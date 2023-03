Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 81,23 US-Dollar und damit um 0,32 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,37 Prozent auf 75,25 Dollar.

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer gespannt auf den US-Arbeitsmarkt. Die US-Regierung präsentiert am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Diesem wird großer Einfluss auf die US-Geldpolitik zugeschrieben, weil die geringe Arbeitslosigkeit die hohe Inflation weiter anfachen kann. Robuste Zahlen könnten die Fed zu noch deutlicheren Zinsanhebungen zwingen, was die US-Konjunktur und die Ölnachfrage belasten würde. Außerdem dürfte dann der Dollar weiter zulegen, womit ebenfalls die Nachfrage nach in Dollar notiertem Öl verringert wird.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 82,05 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 82,12 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Die Goldnotierungen stiegen unterdessen. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.835,68 Dollar gehandelt - ein Plus von 0,22 Prozent zum Vortag.

sto/kat