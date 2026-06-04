04.06.2026 10:48:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag leicht gesunken. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 96,84 US-Dollar. Das waren 0,99 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 0,22 Prozent auf 95,17 Dollar.

Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die in Washington getroffene gemeinsame Erklärung sieht die Einrichtung sogenannter Pilotzonen im Libanon vor, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben sollen. Die Hisbollah soll sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses - also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel - zurückziehen. Wie diese Sicherheitszonen eingerichtet werden sollen, ist noch unklar.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unterdessen undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araqchi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.464,01 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,66 Prozent mehr als am Vorabend.

spa

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