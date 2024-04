Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben leicht nach, Bent bei 88,9 USD

Die Ölpreise haben am Montagvormittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 88,94 US-Dollar und damit rund 0,4 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,2 Prozent auf 83,57 Dollar.

Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gehen weiter. Am Montag treffen sich mehrere Außenminister westlicher und arabischer Staaten in Saudi-Arabien. Eine Delegation der Hamas will nach Ägypten reisen, um über einen neuen Vorschlag für einen Kompromiss mit Israel zu sprechen.

Nicht zuletzt die vielen Unruhen im Nahen Osten haben die Erdölpreise seit Jahresbeginn um etwa 15 Prozent steigen lassen. Zudem halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot knapp. Unterdessen könnte die Nachfrage aus großen Verbrauchsregionen wie China und Europa mit der anziehenden Konjunktur etwas stärker werden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 89,19 Dollar festgelegt, nach 88,39 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich zum Wochenstart stabil. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London praktisch unverändert zum Vortag mit 2.338,32 US-Dollar gehandelt.

mik/ger