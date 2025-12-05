|
05.12.2025 12:32:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben minimal nach
Investoren warten auf neue Bewegung in den Ukraine-Verhandlungen. Des Weiteren geht der Blick auch nach Südamerika und die Spannungen zwischen den USA und dem OPEC-Mitglied Venezuela.
Der Abwärtstrend bei den Ölpreisen werde wahrscheinlich anhalten, da der Ölmarkt sich grundsätzlich in einem Zustand der Überversorgung befindet, meint etwa Ölanalyst Zhou Mi von Chaos Ternary Futures. Sorgen vor einem weiter wachsenden Angebot bei gleichzeitig schwächerer Nachfrage lasten schon länger auf den Ölnotierungen.
Der Preis für Rohöl der OPEC ist leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 63,27 Dollar je Barrel (159 Liter), nach 63,17 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte am Freitagvormittag zu. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.223,43 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als am Vorabend.
rst/mik
