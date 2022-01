Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag Abgaben verzeichnet. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 87,75 US-Dollar rund 0,8 Prozent weniger als am Vortag. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 86,37 Dollar.

Damit legt die jüngste Ölpreisrally vorerst eine Pause ein. In den vergangenen Wochen war es vor allem ein knappes Angebot gepaart mit einer robusten Nachfrage, die die Preise am Ölmarkt deutlich angetrieben hatten.

Weiterhin entwickelt sich die Nachfrage am Ölmarkt trotz der Omikron-Welle solide. Die internationale Energieagentur (IEA) erhöhte jedoch die Prognose für die weltweite Nachfrage im laufenden Quartal nicht. Weiterhin sieht die IEA das Nachfragewachstum in diesem Jahr unverändert bei 3,3 Mio. Barrel pro Tag.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 88,50 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag lag der Preis bei 88,08 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag kaum verändert. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.839,30 Dollar gehandelt (nach 1.838,56 Dollar am Vortag).

pma/ste