Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas nachgegeben. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,72 US-Dollar und damit etwas mehr als ein Prozent weniger als am Vortag. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) waren die Verluste in etwa gleich hoch bei 110,73 Dollar.

Auch am gestrigen Donnerstag hatten die Ölpreise bereits mit Verlusten geschlossen, nachdem die Sorgen vor einer Angebotsverknappung am Ölmarkt zunächst gebannt wurden. Beim Gipfeltreffen der EU konnten man sich nicht auf einen Einfuhrstopp für Rohöl aus Russland einigen, da sich einige Länder die von den Ölimporten aus Russland abhängig sind dagegen aussprachen. Zudem seien laut Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch die Sturmschäden an einem Exportterminal am Schwarzen Meer weniger schlimm als zunächst von russischer Seite dargestellt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 116,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 114,60 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Freitagvormittag ebenso leicht verringert. Zuletzt wurde Gold je Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.955,50 US-Dollar gehandelt (nach 1.959,16 Dollar am Donnerstag). Der gestrige Anstieg bei der "Krisenwährung" Gold ist laut Commerzbank-Experte Daniel Briesemann auch auf neue Meldungen im Ukraine-Krieg zurückzuführen. So wurde gestern vermeldet, dass sich die USA gemeinsam mit der NATO auf einen möglichen Einsatz russischer Massenvernichtungswaffen in dem Krieg vorbereiten würden. "Vor dem Hintergrund der weiter höchst angespannten geopolitischen Lage war Gold offenbar als sicherer Hafen gefragt", kommentierte Briesemann.

