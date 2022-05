Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag einen Teil ihrer Zugewinne vom Vortag wieder abgegeben. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,19 US-Dollar und damit etwas mehr als zwei Prozent weniger als zuletzt am gestrigen Mittwoch. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um über drei Prozent auf 103,17 Dollar.

Wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch kommentierte, setzt sich das "Hin und Her" am Ölmarkt fort. Am gestrigen Mittwoch waren die Ölpreise noch um rund 5 Prozent gestiegen, nachdem sie an den beiden vorangegangenen Handelstagen um 9 Prozent gefallen waren. Die heutigen Preisabschläge wurden einerseits mit dem festeren US-Dollar erklärt, der Öl außerhalb des Dollarraums teurer macht. Zum anderen wurde auf neue Corona-Infektionen in der chinesischen Metropole Shanghai verwiesen, was einer baldigen Lockerung der strengen Virus-Beschränkungen einen Schlag versetzt hat.

Die gestern vermeldeten Lagerdaten aus den USA zeigten einen überraschend kräftigen Anstieg der Rohöllagerbestände in der Vorwoche um 8,5 Millionen Barrel. Dass die Ölpreise daraufhin nicht nachgaben, führt Fritsch darauf zurück, dass gleichzeitig der Lagerbestand an Ölprodukten zurückging.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 109,02 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 108,18 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Vormittag leicht schwächer. Gegen 10.30 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.850,70 US-Dollar gehandelt (nach 1.854,05 Dollar am Mittwoch). Nach der gestrigen Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten aus den USA war der Goldpreis zunächst unter Druck geraten. Dass die Inflation weniger deutlich zurückging als erwartet, schürte offenbar die Erwartungen an noch größere Zinsschritte der US-Notenbank im Kampf gegen die Teuerung. Schon kurz nach der Datenveröffentlichung drehte der Goldpreis dann aber wieder und konnte seine Verluste aufholen.

pma/ste