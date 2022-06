Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am späten Mittwochvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11 Uhr 120,03 US-Dollar und damit 0,94 Prozent weniger. Die Sorte Western Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,98 Prozent auf 117,77 Dollar.

Marktteilnehmer könnten im Vorfeld der heutigen Fed-Sitzung kalte Füße bekommen haben, da eine stärkere Straffung der Geldpolitik negative Auswirkungen auf die Ölnachfrage haben könnte, schrieben die Experten der Commerzbank.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 123,73 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 120,66 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Vormittag zu. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.821,40 Dollar gehandelt, was einem Preisaufschlag von 0,59 Prozent zum Vortag entspricht. Das "Wall Street Journal" hatte am Montag mit Hinblick auf die Fed-Zinssitzung eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten ins Spiel gebracht, woraufhin die Markterwartungen diesbezüglich stark nach oben geschraubt wurden und die Anleiherenditen massiv gestiegen sind.

"Im Markt wurde zuletzt sogar über einen Zinsschritt von 100 Basispunkten spekuliert, was wir für unrealistisch halten", kommentierten die Analysten der Commerzbank. "Sollte die Fed heute die Zinsen 'nur' um 50 Basispunkte erhöhen, könnte dies als Enttäuschung aufgefasst werden."

sto/ste