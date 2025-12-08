|
08.12.2025 11:00:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach
Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Der Markt schaue vor allem auf Käufe von russischem Rohöl durch Indien. Zudem spielten die Angriffe der Ukraine auf die russische Ölinfrastruktur eine Rolle.
Bei den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gibt es offenbar kein Vorankommen. Die USA und die Ukraine sind sich nach US-Angaben einig, dass ein Ende des Ukraine-Krieges von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt.
"Echte Fortschritte hin zu einer Einigung" beruhten darauf, ob der Kreml "ernsthaftes Engagement für einen langfristigen Frieden" zeige, teilten der Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X und das US-Außenministerium nach einem Gespräch mit einer ukrainischen Delegation mit.
Seit Anfang Oktober pendelt der Preis für ein Barrel Brent meist in der Spanne zwischen 60 und 65 Dollar. Mit Spannung erwartet wird in dieser Woche die Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA).
Der OPEC-Korbpreis wurde zuletzt für Donnerstag auf 63,27 Dollar je Barrel (159 Liter) festgesetzt, nach 63,17 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte am Montagvormittag leicht zu. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.208,16 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vorabend.
