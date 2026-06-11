Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag nur mit einem vorübergehenden und vergleichsweise leichten Anstieg auf weitere gegenseitige Angriffe der USA und des Iran regiert. Am späten Vormittag kostete ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August wieder 92,30 US-Dollar. Das waren 0,87 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel auf 89,39 Dollar.

Im zähen Ringen über eine Vereinbarung zum Ende des Iran-Kriegs erweist sich eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran weiter als brüchig. Zuletzt haben Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben als Reaktion auf US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait angegriffen.

Zuvor hatte das US-Militär iranische Behauptung zurückgewiesen, die Straße von Hormuz sei vollständig gesperrt. Vielmehr wurde deutlich gemacht, dass Schiffe die für den Ölhandel aus den Fördergebieten am Persischen Golf wichtige Wasserstraße weiterhin passieren können.

Nach Einschätzung von Experten des Beratungsunternehmens Rystad Energy werden die kommenden Tage entscheidend dafür sein, ob sich die Diplomatie wieder durchsetzen kann oder ob die Waffenruhe im Iran-Krieg wieder in eine Phase anhaltender Eskalation übergeht. Demnach sei mit weiteren Schwankungen bei den Ölpreisen zu rechnen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 97,18 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 98,22 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stabilisierte sich, nachdem er in der Nacht auf den tiefsten Stand seit November des Vorjahres gefallen war. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.101,10 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,72 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/ste