Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 79,39 Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 79,39 US-Dollar, ein Abschlag von 2,5 Prozent zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 2,6 Prozent auf 74.24 Dollar das Fass nach.

Im Vergleich zur Vorwoche bleibt der Brent-Preis nach aktuellem Stand noch auf einem höheren Niveau, am Montag lag der Brent noch knapp über 75 Dollar, bevor er in der ersten Wochenhälfte teils kräftig zugelegt hatte.

Als Ursache für den Preisanstieg auf Wochensicht gelten das Embargo der Europäischen Union für russisches Öl und die Hoffnung, dass die Ölnachfrage in China nach Lockerungen der strikten Coronamaßnahmen steigen dürfte. Zudem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht davor gewarnt, dass die Ölpreise möglicherweise im kommenden Jahr als Folge der Sanktionen gegen Russland stark steigen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 80,47 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 79,97 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich zuletzt zum Vortag hingegen kaum bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London um 1.775,70 Dollar gehandelt.

