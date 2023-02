Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 83,9 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag mit Abgaben notiert. Kurz vor 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 83,9 US-Dollar mit einem Abschlag von rund ein Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 77,5 Dollar das Fass.

Der anhaltende Dollar-Stärke belastete die Rohölnotierungen. Am Rohölmarkt führt eine aufwertende US-Währung häufig zu Preisdruck, weil dadurch die Nachfrage aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt sinkt. Für Belastung sorgten in der laufenden Woche auch steigende Erdölbestände in den USA.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 83,76 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 82,95 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch der Preis von Gold fiel. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.823,17 Dollar gehandelt - das entsprach einem Minus von 0,6 Prozent zum Vortag.

