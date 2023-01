Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 84,9 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent lag gegen 11.50 Uhr bei 84,91 Dollar und damit rund 1,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit 79,30 und einem Abschlag von 1,4 Prozent gehandelt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zum Jahresauftakt durch die Sorge über eine sinkende Nachfrage in China gebremst. In den vergangenen Monaten wurde die zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt durch harte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus belastet. Zuletzt wurden die Coronamaßnahmen aber gelockert, was allerdings eine massive Infektionswelle ausgelöst hatte.

In der Früh war bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie in China eingetrübt hat. Der am Dienstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" sank im Vergleich zum Vormonat von 49,4 auf 49,0 Punkte. Liegt der Index unter der Marke von 50 Punkten, wird von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit ausgegangen.

Der Goldpreis legte am Dienstagvormittag leicht zu. In London lag der Preis zuletzt um 0,4 Prozent höher bei 1.836,52 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

mik/sto