Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 91,6 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas nachgegeben. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.30 Uhr bei 91,60 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,8 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 85,36 Dollar.

Am Ölmarkt hat zuletzt die Skepsis überwogen. In der vergangenen Woche sind die Preise deutlich gefallen. Ausschlaggebend ist die schwach erwartete Weltwirtschaft, die für einen rückläufigen Verbrauch an Erdöl, Benzin und Diesel spricht. Neben dem Ukraine-Krieg wird die wirtschaftliche Dynamik durch die überwiegend deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken gebremst.

Dem entgegen steht der Kurs des großen Ölverbunds OPEC+. Die rund 20 Staaten wollen ihre Förderung ab November deutlich einschränken. Hintergrund ist der erhebliche Preisrückgang am Ölmarkt, der die Produzenten schmerzt. Die USA sind über die Entscheidung alles andere als glücklich, zumal ihr Verbündeter Saudi-Arabien die Kürzungen verteidigt. Als starker Befürworter eines knapperen Ölangebots gilt Russland.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 94,17 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 93,66 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Montagvormittag etwas Boden gut gemacht. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.654,94 Dollar, was einem kleinen Plus von 0,5 Prozent zum Vortag entspricht.

mik/sto