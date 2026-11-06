Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben nach, Brent bei 97,39 Dollar

Die Ölpreise haben am Freitag nach einem kurzen Stabilisierungsversuch wieder nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete 97,39 US-Dollar und damit rund 1,9 Prozent weniger als am Vortag. Auch der europäische Gaspreis kam deutlich zurück, der Gas-Terminkontrakt TTF für Jänner hielt zuletzt bei 87,8 Euro je MWh und damit rund 2 Prozent unter dem Vortageswert.

Am Donnerstag hatten sich die Ölpreise zeitweise etwas erholt, nachdem der Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen einen massiven Preisrutsch ausgelöst hatte.

Trump will bald über mögliche Wiederaufnahme des Iran-Kriegs entscheiden

US-Präsident Donald Trump will über die Frage einer möglichen Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran bald entscheiden. Erklärtes Ziel seines im Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieges ist es, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. "Wollen wir noch weiter gehen" mit den Angriffen, damit "so etwas nie wieder passieren wird?", sagte Trump Reportern im Weißen Haus.

"Ich würde den Rest des Landes lieber nicht zerstören, wenn möglich, aber vielleicht muss ich es tun", sagte der Präsident und fügte hinzu, das würden diese "bald genug" erfahren. Der Iran hatte sich zuvor am Tag nach den Zwischenwahlen mit der herben Niederlage für Trumps Republikaner kämpferisch gegeben.

Am Ölmarkt wächst die Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den Konfliktparteien. Teheran fordert die Aufhebung der amerikanischen Seeblockade, eine Lockerung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, bevor die Straße von Hormuz wieder vollständig geöffnet wird.

Dennoch gibt es Hinweise auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen. Einem Bericht der "New York Times" zufolge prüft der Iran Vorschläge von Vermittlern zu seinem Atomprogramm. Dies deutet darauf hin, dass die Bemühungen Katars, eine erneute umfassende militärische Eskalation zu verhindern, an Wirkung gewinnen.

"Entscheidend ist, ob das Weiße Haus seine Strategie gegenüber dem Iran ändert", sagte Pavel Molchanov, Analyst bei Raymond James, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine dauerhafte diplomatische Einigung, die zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz führe, könnte die Ölpreise noch weiter sinken lassen. Allerdings sei weiterhin Skepsis angebracht.

OPEC-Ölpreis gefallen, Goldpreis gibt nach

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gefallen. Wie die OPEC am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 90,82 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 96,66 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab zum Wochenschluss etwas nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.073,51 US-Dollar gehandelt. Das waren rund 0,6 Prozent weniger als am Vorabend.

mik/ger