Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben vor OPEC-Treffen etwas nach

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag im Vorfeld des OPEC+ Treffens mit leichterer Tendenz gezeigt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag kurz vor 11 Uhr bei 91,50 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,26 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,41 Prozent auf 86,14 Dollar.

Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds hatten am Montag bereits für deutliche Preisaufschläge beim Öl gesorgt. Die OPEC+ könnte wegen gestiegenen Rezessionssorgen das Angebot verringern und somit auf eine möglicherweise geringere Nachfrage reagieren.

"Die beabsichtigte Produktionskürzung würde den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen", meinen die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Denn da bereits viele Länder der OPEC+ weniger produzieren würden als vereinbart, würde ein reduziertes Produktionsziel für sie keinen Unterschied machen", so weiter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 92,13 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 90.68 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Mittwochvormittag schwächer gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.714,75 Dollar, was einem Abschlag von 0,62 Prozent zum Vortag entspricht.

spa/ste