Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag erneut Abschläge verzeichnet, nachdem es bereits am Vortag nach unten gegangen war. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 10.20 Uhr 89,59 US-Dollar und damit um 1,3 Prozent weniger als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 82,88 Dollar.

Am Ölmarkt blicken die Anleger derzeit nach Übersee in die USA. Der von der Regierung im März angekündigte Verkauf von 180 Mio. Barrel Rohöl (rund 29 Mrd. Liter) aus der eigenen strategischen Reserve ist fast abgeschlossen. Wie ein hochrangiger Regierungsbeamter mitteilte, werde US-Präsident Joe Biden am Mittwoch die Abgabe der letzten 15 der 180 Mio. Barrel bekanntgeben. Angesichts hoher Benzinpreise infolge des Ukraine-Kriegs hatte sich die US-Regierung zu der historischen Freigabe entschieden - mit dem Ziel, den Marktpreis von Rohöl zu drücken.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 90,82 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 92,16 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis sank ebenfalls. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für rund 1.640 US-Dollar gehandelt. Am Vortag lag der Preis noch bei knapp über 1.652 Dollar.

