Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nach den Rückgängen der vergangenen Woche weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 76,89 US-Dollar. Das waren um 1,21 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 1,30 Prozent auf 71,83 Dollar.

Zu Beginn der neuen Handelswoche rückte die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wieder stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt, nachdem am Wochenende Streitkräfte der USA und Großbritanniens nach eigenen Angaben zahlreiche Ziele der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen angegriffen hatten.

Die Militärschläge waren die größten seit Beginn der Operation der USA und Großbritanniens und verbündeter Staaten gegen die Houthi im Jänner. Die Miliz nimmt seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer ins Visier und bedroht damit eine wichtige Route für den internationalen Ölhandel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 78,61 Dollar festgelegt, nach 80,46 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls leichter. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.021,92 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent.

