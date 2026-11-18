Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt zu 92,27 US-Dollar gehandelt und damit 0,9 Prozent tiefer als tags zuvor.

Die Lage in der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormuz bleibt ein bestimmendes Thema, nachdem die Golfstaaten Bahrain und Kuwait erneut Ziel iranischer Angriffe geworden waren. So wehrte die Flugabwehr Bahrains nach Angaben des Generalkommandos der Streitkräfte mehrere iranische Geschosse ab.

Gleichwohl betonte Pavel Molchanov, Analyst bei Raymond James & Associates, dass "regelmäßige Spannungsausbrüche im Persischen Golf" mittlerweile Alltag seien und daher ihre Auswirkungen auf die Ölpreise im Laufe der Zeit nachgelassen hätten. Der Ölmarkt habe sich an diese Vorfälle gewöhnt, solange der Krieg zwischen den USA und dem Iran nicht wieder offen ausbricht.

Zudem mehrten sich zuletzt Anzeichen für ein Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt. Die Internationale Energieagentur (IEA) etwa ging jüngst für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund 2 Millionen Barrel pro Tag aus. Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte auf ein mögliches Überangebot im kommenden Jahr hingewiesen.

Daher, vor allem aber wegen der Hoffnung auf ein Ende des US-iranischen Krieges, waren die Ölpreise jüngst deutlich gefallen. Seit Ende Oktober verbilligte sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als 20 Prozent. So wird am Markt die Wahrscheinlichkeit neuer groß angelegter US-Angriffe gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten als eher gering eingeschätzt.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie die OPEC am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 86,45 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,88 Euro weniger als am Montag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab deutlich nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.771,3 US-Dollar gehandelt. Das waren zwei Prozent weniger als am Dienstagabend.

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