Die Ölpreise sind am Freitagvormittag weiter gefallen. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 90,71 US-Dollar. Das waren 1,38 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Jänner fiel um 1,23 Prozent auf 81,43 Dollar. Damit steuern die Notierungen auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Seit Wochenbeginn hat Brent mehr als fünf Prozent verloren.

Die Anleger wägen die Risiken neuer möglicher US-Angriffe auf den Iran gegen das reichliche Angebot am Ölmarkt ab. US-Präsident Donald Trump sagte dem Nachrichtenportal Axios, dass er im Hinblick auf den Iran keine Entscheidung überstürzen werde. US-Energieminister Chris Wright dämpfte unterdessen im Fernsehsender Fox News die Sorgen vor Lieferengpässen im Nahen Osten. Die Öllieferungen durch die Straße von Hormuz hätten ein Rekordniveau erreicht.

Die internationale Referenzsorte Brent hat im November bisher rund ein Fünftel an Wert verloren. Die Öllieferungen aus dem Nahen Osten haben sich erholt, während Trump bisher auf eine Wiederaufnahme der Angriffe verzichtet hat.

Allerdings haben die Kampfhandlungen in der Region in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Unter anderem kam es zu einer Reihe von Angriffen auf Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz sowie zu Attacken der vom Iran unterstützten Huthi auf die saudische Hauptstadt Riad.

"Während die kurzfristige Zunahme der geopolitischen Spannungen wieder zu einigen Käufen am Rohölmarkt führt, entwickelt sich die fundamentale Marktlage insgesamt weiter in eine preisdämpfende Richtung", sagte Dennis Kissler, Handelsexperte bei BOK Financial Securities, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies darauf, dass der Irak Rohöl am physischen Markt mit erheblichen Preisabschlägen verkaufe.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 85,86 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 85,45 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.573,95 US-Dollar gehandelt. Das waren 2,36 Prozent weniger als am Vorabend. Zeitweise fiel der Preis um bis zu drei Prozent auf 3.514 Dollar (3.197 Euro) und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025.

Gold büßte an sieben der acht vergangenen Handelstage an Wert ein. Seit dem 9. November sackte der Preis um 14 Prozent ab. Wichtigster Grund für den starken Rückgang ist die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation. Auch der zuletzt festere Dollar bremst die Goldnachfrage tendenziell.

spa/mik