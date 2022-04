Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben wieder nach

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag nach zwei Gewinntagen in Folge wieder nachgegeben. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,10 US-Dollar was ein Minus von rund 0,6 Prozent ist. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 103,55 Dollar.

In den vergangenen Handelstagen hatte vor allem die Aussicht auf eine steigende Nachfrage die Ölpreise deutlich angetrieben. Grund war die Lockerung der ansonsten sehr scharfen Corona-Maßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai. Außerdem wird darauf spekuliert, dass die chinesische Notenbank mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme greifen wird. Das könnte die Konjunktur in China und damit auch die Ölnachfrage begünstigen.

Demgegenüber stehen jedoch auch Argumente die für ein höheres Ölangebot sprechen und damit die Ölpreise tendenziell belasten. So sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Außerdem nahm hinsichtlich der Nachfrage die Internationale Energieagentur (IEA) eine Abwärtsrevision ihrer Nachfrageprognose für Rohöl im ersten und zweiten Quartal des laufenden Jahres vor.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 106,07 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 102,41 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis präsentierte sich am bisherigen Handelstag relativ unbewegt. Gegen 10.30 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.974.74 US-Dollar (nach 1.977,99 Dollar am Mittwoch). In der laufenden Handelswoche scheint Gold wieder verstärkter gefragt zu sein unter Anlegern. "Dahinter stehen unseres Erachtens Nachrichten zum Ukraine-Krieg", kommentierte der Commerzbank-Rohstoffexperte Daniel Briesemann. So scheint im Osten der Ukraine eine russische Großoffensive bevorzustehen, was zu einer höheren Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen führt.

