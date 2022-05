Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben zum Wochenauftakt nach

Die Ölpreise geben am Montagvormittag klar nach. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gegen 10.40 Uhr mit 109,80 US-Dollar rund 1,6 Prozent weniger als zuletzt am vergangenen Freitag. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag der Preis zuletzt bei 107,17 Dollar und damit über zwei Prozent unter dem Niveau von vor dem Wochenende.

"Am Ölmarkt zeigt sich weiterhin kein klarer Trend", kommentiert die Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht die derzeitige Marktlage. Nach der kräftigen Erholung am Freitag rutscht der Brent-Preis zum Auftakt in die neue Handelswoche wieder unter 110 US-Dollar. Dabei seien vor allem die schwachen chinesischen Konjunkturdaten für die heutigen Preisrückgänge verantwortlich.

Schon seit einiger Zeit ruft die strikte Corona-Politik der Volksrepublik Sorgen hervor, die Wirtschaftstätigkeit des Landes könnte erheblich unter den scharfen Ausgangssperren leiden. Dies scheint sich mehr und mehr zu bewahrheiten: Neue Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen vom Einzelhandel enttäuschten deutlich. Zudem wurde vermeldet, dass im April in den chinesischen Raffinerien so wenig Öl verarbeitet wurde wie zuletzt im Lockdown im März 2020.

Die Aussicht auf erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Shanghai wirken angesichts des schwachen Fundamentaldaten derzeit nicht preisstützend. Jedoch gebe es laut Lambrecht noch ein anderes Thema, dass den Preisen wieder Auftrieb geben kann: das Ölembargo der EU. Bei dem heutigen Treffen der EU-Außenminister dürfte man nach Möglichkeiten suchen, Ungarns Blockadehaltung aufzulösen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 112,37 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 109,30 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis zeigte sich am Montagvormittag deutlich geringer. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.796,52 US-Dollar gehandelt (nach 1.813,03 Dollar am Freitag). Mit einem satten Minus von rund 4 Prozent verbuchte der Goldpreis in der Vorwoche seine schwächste Wochenperformance seit vergangenem Juni.

pma/sto