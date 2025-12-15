Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben zum Wochenauftakt nach

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag mit Verlusten gezeigt. Grund dafür dürften enttäuschende Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion sein. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar gab um 0,21 Prozent auf 61,04 Dollar nach. Vergangene Woche war der Brent-Preis bis auf 60,77 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gefallen.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Jänner verbilligte sich am Montag um 0,23 Prozent auf 57,38 Dollar. Die Ölpreise steuern in diesem Jahr wegen des stark gewachsenen Angebots und der Sorgen über die Entwicklung der Weltwirtschaft auf ein deutliches Jahresminus zu.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist etwas gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 61,34 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 61,28 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Montagvormittag zu. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.343,46 Dollar und damit 1,04 Prozent mehr als am Freitagabend.

