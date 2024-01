Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise gut behauptet, Brent bei 79,5 USD

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag gut behauptet gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 79,48 Dollar und damit um 0,2 Prozent mehr als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,5 Prozent auf 74,78 Dollar.

Die Erdölpreise bewegen sich schon seit Jahresbeginn in einer eher engen Spanne und tun sich etwas schwer mit der Richtungssuche. Für tendenziellen Auftrieb sorgen der Gaza-Krieg und die Gefahr einer weiteren Eskalation im ölreichen Nahen Osten. Die Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Tanker im Roten Meer machen längere Schiffswege erforderlich und führen zu höheren Transportkosten auch im Ölsektor.

Dem stehen eine konjunkturell bedingt verhaltene Nachfrage und ein wachsendes Angebot aus Ländern gegenüber, die nicht dem Ölkartell OPEC angehören. Das höhere Angebot aus Nicht-OPEC-Staaten wie den USA oder Kanada stellt auch ein Gegengewicht zu den Produktionsbegrenzungen dar, mit denen die OPEC die Rohölpreise stützen will.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 81,30 Dollar festgelegt, nach 79,70 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwoch ebenfalls stabil. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.031,80 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus von rund 0,1 Prozent.

mik/ste