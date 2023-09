Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise kommen kaum von der Stelle

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0144 vom 29.09.2023 muss es im 2. Absatz, 1.Satz richtig heißen: ...97,48 Dollar, nach... (nicht: 97,08) ---------------------------------------------------------------------

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag nur kaum von der Stelle bewegt. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 92,88 US-Dollar, das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate verlor geringe 0,02 Prozent auf 91,64 Dollar.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 97,48 Dollar festgelegt, nach 97,08 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Nach den bereits deutlichen Zuwächsen in dieser Woche dürfte sich der Preis von Erdöl am Freitag stabilisieren. Laut Experten blieb zuletzt allerdings die Marke von 100 US-Dollar pro Fass weiterhin in Reichweite - nicht zuletzt wegen dem knappen Angebot. Insgesamt dürften sich die Blicke weiterhin auch auf die Wirtschaftsentwicklung in den USA und China richten. Darüber hinaus spielt der US-Dollar, in dem die Mehrheit der Ölgeschäfte abgewickelt werden, eine große Rolle. Er hatte zuletzt nach einer Stärke wieder etwas Boden verloren.

Gold legte indes etwas zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London um 1.871,94 US-Dollar gehandelt - ein Plus von 0,28 Prozent. Als Grund für den leichten Anstieg beim Edelmetall könnte unter anderem der Haushaltsstreit in den USA zu nennen sein. Hier läuft am Wochenende eine wichtige Deadline ab - Demokraten und Republikaner verhandeln weiterhin über eine Lösung beim Haushaltsbudgetproblem. Etwas Gegenwind brachte indes die sinkende Nachfrage in China.

