Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen am Vormittag zu

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag höher gezeigt. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen in den vergangenen Tagen zum Teil deutlich gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 77,69 US-Dollar und damit um 0,75 Prozent mehr als zuletzt. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte 0,63 Prozent auf 73,47 Dollar.

Der frühe Handel verlief ohne größere Impulse. An den Finanzmärkten hielten sich die Anlegerinnen und Anleger vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, von der man sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhofft, generell eher zurück.

Auf Wochensicht sind die Ölpreise allerdings deutlich gefallen. Seit Montag hat sich der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee etwa zwei Dollar je Barrel verbilligt. Beim US-Ölpreis zeigte sich ein ganz ähnliches Bild, wobei die Notierung hier zeitweise den tiefsten Stand seit Februar erreicht hatte.

In den vergangenen Tagen hatten vor allem Nachfragesorgen die Ölpreise belastet. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China sorgten zuletzt mehrfach für Verkaufsdruck. Zudem sind teilweise auch Konjunkturdaten aus den USA schwächer als erwartet ausgefallen.

Im Fokus stehen auch die Bemühungen für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Die Verhandlungen gelten aber als zäh und drohen zu scheitern. Dennoch werden sie am Markt weiter als Chance gesehen, dass sich die geopolitische Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens nicht noch weiter zuspitzt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 76,33 US-Dollar festgelegt, nach 77,03 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Freitag ebenfalls zu. Zuletzt kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London um 0,59 Prozent mehr und somit 2.499,55 US-Dollar.

kat/mha