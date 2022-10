Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag weiter zugelegt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 10.45 Uhr bei 89,16 Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,47 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,59 Prozent auf 83,32 Dollar.

Die Blicke der Marktteilnehmer dürften sich weiterhin auf das am Mittwoch in Wien stattfindende OPEC+ Treffen richten. Meldungen über eine bevorstehende Förderkürzung des Ölverbunds sorgten am Montag bereits für deutliche Preisaufschläge beim Öl. Die OPEC+ könnte wegen gestiegenen Rezessionssorgen das Angebot verringern und somit auf eine möglicherweise geringere Nachfrage reagieren.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 90,68 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 92,34 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Dienstagvormittag ebenfalls etwas fester gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.707,54 Dollar, was einem Aufschlag von 0,39 Prozent zum Vortag entspricht.

spo/ger