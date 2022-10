Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag befestigt präsentiert. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.20 Uhr bei 94,34 Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,7 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 89,45 Dollar.

Zuvor hatten die Rohölpreise zwei Verlusttage in Folge hinnehmen müssen. Hier hatten vor allem die Konjunktursorgen belastet. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) senkte am Dienstag seine globale Wachstumsvorhersage für das kommende Jahr auf 2,7 Prozent. Die Prognose sei die schwächste seit rund 20 Jahren - mit Ausnahme der Vorhersagen während der Pandemie und der Weltfinanzkrise.

Am Berichtstag könnte nun die etwas aufgehellte Stimmung an den Aktienmärkten auch die Ölnotierungen unterstützt haben. Nach Verlusten im Frühhandel haben die europäischen Leitbörsen ins Plus gedreht. Eine erhöhte Risikobereitschaft an den Finanzmärkten begünstige im allgemeinen auch die Ölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 96,03 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 99,13 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Mittwochvormittag ebenfalls im Plus gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.670,17 Dollar, was einem Zuwachs von 0,4 Prozent zum Vortag entspricht.

ste/spo