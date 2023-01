Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag etwas zugelegt. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87,10 US-Dollar und damit 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 81,85 Dollar.

Bereits am Vortag hatten die Rohölnotierungen nach positiv ausgefallenen Konjunkturdaten aus China zugelegt. Eine Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) lastete bis dato nicht auf die Ölpreisen. Der weltweite Ölmarkt wird nach IEA-Einschätzung zu Jahresbeginn einen deutlichen Überschuss an Rohöl ausweisen. Obwohl sich China von der Null-Covid-Strategie und den damit verbundenen harten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verabschiedet habe, dürfte der Überschuss in den ersten drei Monaten des Jahres etwa eine Million Barrel (je 159 Liter) betragen, wie aus dem Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten hervorgeht.

Zwar haben die Experten der IEA die Nachfrageprognose für China nach der Änderung der Corona-Politik leicht angehoben. Allerdings sei in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erst im zweiten Quartal und damit im Frühjahr mit einem stärkeren Wachstum der Nachfrage nach Rohöl zu rechnen. Die Wintermonate dürften hingegen noch "herausfordernd" sein, hieß es weiter im Monatsbericht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 83,30 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 82,25 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold verteuerte sich in London am Vormittag leicht um 0,2 Prozent auf 1.912,50 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

