23.01.2026 11:56:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 64,84 US-Dollar. Das waren 0,68 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,82 Prozent auf 60,15 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Kursentwicklung des Dollar. Am Vortag war die amerikanische Währung unter Druck geraten, was am Ölmarkt weiter Wirkung zeige. Da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Öl auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.

Zudem sind geopolitische Risiken nach der Entspannung im Grönland-Streit und der Zurücknahme von Zolldrohungen durch die US-Regierung weiter in den Hintergrund getreten. Das sorgte an den Finanzmärkten für etwas mehr Risikofreude, von der auch die Ölpreise profitierten.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 63,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 62,94 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte weiter zu. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls 0,20 Prozent im Plus bei 4.926,39 Dollar.



