Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen klar zu

Die Rohölpreise haben am Mittwochvormittag deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis 10.50 Uhr um 3,5 Prozent auf 108,64 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete zuletzt 106,2 Dollar und somit 3,49 Prozent mehr als am Vortag.

"EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat heute den Vorschlag der Kommission für ein Ölembargo gegen Russland vorgestellt", schrieben die Experten der Commerzbank mit Hinblick auf den Ölpreisanstieg. Demnach solle die Einfuhr von russischem Rohöl nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten und die von Ölprodukten nach acht Monaten beendet werden.

"Im vierten Quartal 2021 importierten die EU-Länder laut Angaben der IEA tagesdurchschnittlich 3,5 Mio. Barrel Rohöl und Ölprodukte aus Russland. Diese Menge muss nun anderweitig am Markt gefunden werden, was das Angebot ceteris paribus verknappen dürfte, was wiederum für höhere Preise spricht", so die Commerzbank-Analysten weiter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 109,80 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 110,29 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis bewegte sich indes wenig. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete 1.869,54 Dollar nach 1.868,39 Dollar am Vortag. Mit Hinblick auf den Zinsentscheid heute Abend sei spannender als noch der Zinsschritt selbst, wie sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell auf der Pressekonferenz zur weiteren Geldpolitik äußern werde, kommentierte die Commerzbank.

"Gibt er sich sehr falkenhaft und deutet weitere große Zinsschritte auf den nachfolgenden Fed-Sitzungen an, könnte dies den US-Dollar weiter aufwerten und die Anleiherenditen weiter steigen lassen, wodurch der Goldpreis wohl unter Druck käme", schrieb der Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann.

